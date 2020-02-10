Бывший полузащитник сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо возглавил СПАЛ. Он заменил на посту главного тренера Леонардо Семпличи, уволенного в понедельник, сообщает официальный сайт клуба.

48-летний тренер подписал с командой из Феррары контракт до 30 июня. Последним местом работы Ди Бьяджо была молодежная сборная Италии, также он был исполняющим обязанности главного тренера первой национальной команды после ухода Джанпьеро Вентуры, которого уволили в ноябре 2017 года.

СПАЛ замыкает таблицу серии А, набрав в 23 матчах 15 очков.