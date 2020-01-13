Демиралу потребуется операция на колене

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал получил травму в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:1). На 16-й минуте игры турецкий футболист после верховной борьбе неудачно приземлился и сразу же попросил помощи у медиков.

У него диагностировано повреждение крестообразной связки и мениска. Игроку потребуется операция, информирует официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел 7 матчей во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей.