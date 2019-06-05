Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Судебный процесс, который начался в сентябре 2018 года, в отношении нападающего сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено. Как сообщает Bloomberg, в суд в прошлом месяце поступило уведомление о добровольном прекращении данного дела. Однако не уточнаяется, по чьей инициативе это было сделано: по ходатайству истца или по взаимному соглашению сторон.

34-летний Роналду обвинялся американки Кэтрин Майорги, которое якобы случилось в 2009 году в Лас-Вегасе. В 2010-м она получила от представителей португальца 375 тысяч долларов за неразглашение данной информации, но в сентябре 2018 года выступила с обвинениями в адрес игрока.

"Она пошла туда не в карты играть". Мать Роналду – об обвинениях сына в изнасиловании