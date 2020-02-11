Де Росси рассказал, почему завершил карьеру. Все из-за дочери

Бывший полузащитник сборной Италии Даниеле де Росси рассказал, что причиной его ухода из футбола стала его 14-летняя дочь Гайя. Де Росси провел почти всю профессиональную карьеру в «Роме», но в 2019 году перешел в «Бока Хуниорс». В Аргентине он отыграл полгода и ушел из футбола в январе.

— Единственная причина, по которой я завершил карьеру, — моя дочь Гайя осталась в Риме, — цитирует GQ де Росси. — А это было очень далеко. Сейчас, когда я тренирую, это не так важно, вне зависимости от того, в Триесте или Трапани. Я в одном часу от Рима. В Буэнос-Айресе было 14 часов.