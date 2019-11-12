Де Лаурентис готов понизить зарплату игрокам «Наполи» на 25 процентов

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен сократить зарплату игрокам на 25 процентов в результате слабого начала сезона, сообщает Inside World Football.

Владелец клуба готов пойти на такой шаг 25 ноября. Также он рассматривает возможность продажи нескольких игроков или увольнения главного тренера Карла Анчелотти.

Ранее Де Лаурентис обязал игроков и тренерский штаб находиться на базе в связи с плохими результатами, однако футболисты после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:1) проигнорировали это указание. Итальянские СМИ сообщали, что одним из инициаторов бунта стал Аллан. Фанаты приняли сторону Де Лаурентиса и ополчились на игроков.

После 12 туров «Наполи» с 19 очками идет на седьмом месте в серии А.