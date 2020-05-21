Давиде Дзаппакоста: «Очень надеюсь, что смогу остаться в «Роме»

Защитник «Ромы» Давиде Дзаппакоста, арендованный у «Челси», хочет остаться в римском клубе.

— Я очень надеюсь, что смогу остаться в «Роме» по многим причинам, — приводит слова Дзаппакосты Sky Sport Italia. — Прежде всего, я хотел бы доказать клубу и фанатам, чего я действительно стою. Я усердно тренировался и многим пожертвовал, чтобы быть в форме, когда сезон возобновится.

Я бы сказал, что я готов на 90 процентов с точки зрения физической подготовки и надеюсь быть готовым, когда сезон возобновится.