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Corriere della Sera: «Интер» договорился о выкупе Санчеса

3 августа 2020, 13:30
Алексис Санчес. Фото 90min.com.
Алексис Санчес. Фото 90min.com.
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Нападающий Алексис Санчес останется в «Интере». Итальянский клуб договорился о выкупе чилийца у «Манчестер Юнайтед», сообщает Corriere della Sera.

Сумма сделки составит 15 миллионов евро. Сам футболист заработает за три года те же 15 миллионов.

О сделки будет объявлено после завершения матча Лиги Европы между «Интером» и «Хетафе».

В сезоне-2019/20 Санчес провел за «Интер» 29 матчей, на его счету 4 гола и 10 результативных передач.

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