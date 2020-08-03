Corriere della Sera: «Интер» договорился о выкупе Санчеса

Нападающий Алексис Санчес останется в «Интере». Итальянский клуб договорился о выкупе чилийца у «Манчестер Юнайтед», сообщает Corriere della Sera.

Сумма сделки составит 15 миллионов евро. Сам футболист заработает за три года те же 15 миллионов.

О сделки будет объявлено после завершения матча Лиги Европы между «Интером» и «Хетафе».

В сезоне-2019/20 Санчес провел за «Интер» 29 матчей, на его счету 4 гола и 10 результативных передач.