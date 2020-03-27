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Чиро Иммобиле останется в «Лацио», игрок продлит контракт с клубом до 2025 года

27 марта 2020, 12:55
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не станет покидать команду, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 30-летний итальянец продлит контракт с клубом до лета 2025 года, несмотря на информацию об интересе «Наполи» к форварду.

На счету Иммобиле 30 голов и 7 результативных передач в 33 матчах за «Лацио» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего итальянца в 50 миллионов евро.

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