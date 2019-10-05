Четыре удаления, травма Кришито, незабитый пенальти. «Милан» обыграл «Дженоа» в безумном матче

«Милан» победил «Дженоа» в матче 7-го тура чемпионата Италии — 2:1. В игре было зафиксировано четыре удаления: по два у каждой команды. На 11-й минуте травму получил защитник «Дженоа», экс-игрок «Зенита» Доменико Кришито.

«Дженоа» мог уйти от поражения на третьей добавленной минуте, но Лассе Шене не реализовал пенальти.

В матче не принял участия основной голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма. Перед игрой у него начались тошнота и боли в желудке. Место в воротах занял 37-летний Пепе Рейна.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

«Дженоа» — «Милан» — 1:2 (1:0)

Голы: Шене, 41 (1:0). Эрнандез, 51 (1:1). Кессье, 57 — с пенальти (1:2).

Нереализованный пенальти: Шене, 90+3 (вратарь)

«Дженоа»: Раду, Сапата, Кришито (Бираски, 11), Паяч, Гильоне, Ромеро, Шене, Радованович, Лерагер (Пандев, 88), Пинамонти (Фавилли, 73), Куаме.

«Милан»: Рейна, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Дуарте, Билья, Бонавентура (Конти, 81), Кессье, Сусо, Хакан Чалханоглу (Лукас Пакета, 46), Пентек (Леан, 46).

Предупреждения: Сапата, 23. Калабрия, 43. Билья, 62. Лерагер, 64. Шене, 67. Лукас Пакета, 84. Ромеро, 88.

Удаления: Сапонара, 45+3. Бираски, 56. Калабрия, 79. Самуэль Кастильехо, 90+4.

Судья: Мариани.

5 октября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».