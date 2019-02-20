Чемпион мира Колловати отстранен от работы на итальянском ТВ за сексизм

Бывший защитник "Милана", "Интера" и сборной Италии, чемпион мира Фульвио Колловати отстранен от работы на итальянском телевидении. Его обвинили в сексизме.

Как сообщает Football Italia, канал RAI отстранил эксперта от работы на три недели. Ранее он заявил: "Женщины не могут говорить о тактике. Когда они делают это, меня воротит".

За эту фразу он подвергся острой критике. Позднее он извинился в Твиттере.

- Я прошу прощения, если мои слова задели чувства женщин. Я прошу прощения, но я не хотел никого обидеть. Все, кто меня знает, в курсе, как я уважаю женщин.

Главный тренер женской сборной Италии Милена Бертолини раскритиковала 61-летнего Фульвио Колловати за эти слова, назвав его "примитивным".

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