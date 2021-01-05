Чалханоглу не будет продлевать контракт с «Миланом»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу покинет команду в ближайшее временя. По информации TMW, футболисту уже нашли замену.

По данным источника, миланцы интересуются полузащитником «Вероны» Маттиа Дзакканьи. Соглашение футболиста с клубом истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Милан» продлит с Чалханоглу контракт до 2024 года.

В нынешнем сезоне 26-летний турок провел за «Милан» 14 матчей, забил 1 гол и сделал 6 голевых передач. 25-летний Дзакканьи в этом розыгрыше в 15 матчах отметился 5 голами и 2 ассистами.