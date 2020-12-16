Чалханоглу хочет получать по новому контракту 5 миллионов евро в год
18:35
Агент полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу прилетел в Италию и сегодня, 16 декабря проведет встречу с руководством клуба. На встрече будут обсуждаться условия нового контракта 26-летнего турка, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Нынешний контракт хавбека с зарплатой в 3,5 миллиона евро за сезон рассчитан до лета 2021 года. По новому соглашению Чалханоглу хочет зарабатывать 5 млн в год.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Милан» 11 матчей и сделал 3 голевые передачи.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю