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Чалханоглу хочет получать по новому контракту 5 миллионов евро в год

18:35
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Агент полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу прилетел в Италию и сегодня, 16 декабря проведет встречу с руководством клуба. На встрече будут обсуждаться условия нового контракта 26-летнего турка, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Нынешний контракт хавбека с зарплатой в 3,5 миллиона евро за сезон рассчитан до лета 2021 года. По новому соглашению Чалханоглу хочет зарабатывать 5 млн в год.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Милан» 11 матчей и сделал 3 голевые передачи.

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