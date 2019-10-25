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CalcioNews24: экс-игрок «Зенита» — единственное светлое пятно в игре «Торино»

25 октября 2019, 20:46
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Защитник «Торино» Кристиан Ансальди удостоился хвалебных слов от итальянских журналистов.

По мнению репортеров CalcioNews24.com, экс-зенитовец сейчас — единственное светлое пятно в игре туринцев. В матче 8-го тура серии А с «Удинезе» (0:1) Ансальди создал 4 момента для партнеров по команде.

В текущем сезоне Ансальди сыграл в 10 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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