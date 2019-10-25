Защитник «Торино» Кристиан Ансальди удостоился хвалебных слов от итальянских журналистов.

По мнению репортеров CalcioNews24.com, экс-зенитовец сейчас — единственное светлое пятно в игре туринцев. В матче 8-го тура серии А с «Удинезе» (0:1) Ансальди создал 4 момента для партнеров по команде.

В текущем сезоне Ансальди сыграл в 10 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.