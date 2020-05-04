Calciomercato: Роналду вернется в Турин сегодня вечером

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернется в Турин сегодня вечером, сообщает Calciomercato. Клуб ранее вызвал иностранцев, проводящих карантин за границей, обратно в Италию.

Роналду испытывал проблемы с возвращением с родного острова Мадейра. Дело в том, что его личному самолету, находившемуся в Мадриде, трижды отказывали во взлете из-за ограничений правительства Испании. Однако данную проблему удалось решить.

Все легионеры «Ювентуса» должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин после возвращения в Турин.