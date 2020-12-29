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Бывший вице-президент «Палермо» считает, что Дибале нужно покинуть «Ювентус»

06:29

Бывший вице-президент «Палермо» Гульельмо Миччике считает, что экс-полузащитнику команды Пауло Дибале стоит покинуть «Ювентус». Нынешний контракт аргентинца рассчитан до июня 2022 года.

— Дибала должен покинуть «Ювентус», его время в туринском клубе закончилось, — цитирует Football Italia Миччике. — Ему следует уйти в «Наполи», поскольку он найдет идеальную обстановку, которая ему нужна, с фанатами и таким тренером, как Рино Гаттузо.

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