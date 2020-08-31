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Бывший тренер сборной Италии считает, что Миранчук идеально подходит «Аталанте»

31 августа 2020, 20:30
Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов. Фото ФК «Локомотив»
Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов. Фото ФК «Локомотив»
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Известный итальянский футболист, бывший тренер сборной Италии Луиджи ди Бьяджо в беседе с «СЭ» оценил перспективы Алексея Миранчука в «Аталанте».

— Для Миранчука это хороший переход, — заявил он «СЭ». — В настоящее время «Аталанта» занимает одну из лидирующих позиций в итальянском чемпионате. Они успешно выступают в Европе. Миранчук же — игрок универсальный, он идеален для стиля игры «Аталанты». По своим техническим характеристикам он прекрасно подходит команде. И приезжает в Италию он вовремя: ему скоро 25 — это оптимальный возраст для того, чтобы заиграть в одном из топовых чемпионатов, ведь в 20 лет есть риск затеряться.

В текущем сезоне 24-летний Миранчук провел четыре матча за «Локо», забил 2 гола и сделал одну результативную передачу. (Севастиан Терлецкий)

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