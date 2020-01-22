Быстрый гол Инсинье вывел «Наполи» в полуфинал Кубка Италии

«Наполи» выиграл у «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии (1:0). Победу неаполитанцам принес гол Лоренцо Инсинье, забив на 2-й минуте встречи. Через несколько минут Чиро Иммобиле мог сравнять счет, но не попал по воротам с пенальти.

Кубок Италии

1/4 финала

«Наполи» — «Лацио» — 1:0 (1:0)

Гол: Инсинье, 2.

Нереализованный пенальти: Иммобиле, 10 (мимо).

«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка (Луперто, 22), Демме, Кальехон (Эльмас, 68), Инсинье (Руис, 77), Милик.

«Лацио»: Стракоша, Раду (Габаррон, 70), Ачерби, Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Хони, 76), Пароло, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Корреа, 55), Иммобиле.

Предупреждения: Хюсай, 8. Ачерби, 14. Лукас, 25.

Удаления: Хюсай, 19. Лукас, 25.

Судья: Масса.

21 января. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».