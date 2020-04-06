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Бруну Алвеш: «Роналду никогда не побеждал меня в воздухе»

6 апреля 2020, 22:13
Бруну Алвеш и Криштиану Роналду. Фото Daily Record
Бруну Алвеш и Криштиану Роналду. Фото Daily Record
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Защитник «Пармы» Бруну Алвеш прокомментировал информацию о своем лидерстве в выигранных верховых дуэлях. 38-летний экс-защитник «Зенита» занимает первое место по победам в верховых единоборствах в странах «Большой пятерки» (78,4). Футболист отметил, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду никогда не мог выиграть у него «воздух».

«Я уже играл против Роналду несколько раз, но он никогда не побеждал меня в воздухе, — написал Бруну Алвеш в Instagram. — Он может быть быстрее и лучше технически, но в воздухе — сомневаюсь».

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