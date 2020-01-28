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Бруну Алвеш подпишет новый контракт с «Пармой» до 2021 года

28 января 2020, 13:54
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Защитник Бруну Алвеш договорился о продлении контракта с «Пармой». Новое соглашение с 38-летним португальцем будет рассчитано до 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

Алвеш выступает за «Парму» с лета 2018-го. В нынешнем сезоне он провел за клуб 18 матчей.

Напомним, что Бруну Алвеш имеет опыт выступления в России. Он играл за «Зенит», в составе которого дважды становился чемпионов России и выигрывал Суперкубок страны.

Ранее «Парма» продлила контракт также до 2021 года с нападающим Маттео Скоццареллой.

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