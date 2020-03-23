Брозович, Годин и Весино покинули Италию

После того, как игроки «Интера» прошли двухнедельную самоизоляцию и ни у кого из них не был выявлен COVID-19, им разрешили покидать свои дома, чем трое решили воспользоваться, чтобы уехать из Италии, сообщает Calciomercato.

Марсело Брозович решил вернуться в Хорватию из-за землетрясения в Загребе, где у него живут все родственники, а Диего Годин с Матиасом Весино отправились в Уругвай, где шанс заразиться гораздо ниже, чем в Италии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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