«Брешиа» наказана частичным закрытием трибун за расистские выкрики фанатов
27 сентября 2019, 20:08
«Брешиа» условно наказана частичным закрытием трибун домашнего стадиона. По ходу матча 5-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:2) фанаты оскорбляли полузащитника туринцев Миралема Пьянича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Оскорбления носили расистский характер: футболиста сборной Боснии и Герцеговины называли «цыганом» и добавляли к этому ненормативные выражения.
Дисциплинарный комитет принял решение условно закрыть северную трибуну стадиона «Марио Ригамонти» с испытательным сроком на один год.
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