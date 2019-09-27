Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Италия

«Брешиа» наказана частичным закрытием трибун за расистские выкрики фанатов

27 сентября 2019, 20:08
Теги:

«Брешиа» условно наказана частичным закрытием трибун домашнего стадиона. По ходу матча 5-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:2) фанаты оскорбляли полузащитника туринцев Миралема Пьянича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Оскорбления носили расистский характер: футболиста сборной Боснии и Герцеговины называли «цыганом» и добавляли к этому ненормативные выражения.

Дисциплинарный комитет принял решение условно закрыть северную трибуну стадиона «Марио Ригамонти» с испытательным сроком на один год.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир