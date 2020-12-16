Братья Индзаги сыграли вничью: «Беневенто» отобрал очки у «Лацио»

«Беневенто» и «Лацио» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:1. Новичок серии A поднялся на 13-е место в таблице, «Лацио» стал восьмым.

Игра стала дуэлью родных братьев Филиппо и Симоне Индзаги. Старший Филиппо с 2019 года возглавляет «Беневенто», младший Симоне руководит «Лацио» с 2016 года.

Это второе противостояние братьев Индзаги в качестве главных тренеров. 26 декабря 2018 года «Лацио» под руководством Симоне Индзаги встретился с «Болоньей», которую тогда возглавлял Филиппо. Та встреча закончилась с таким же счетом — 1:1.

Чемпионат Италии

Серия А

12-й тур

«Беневенто» — «Лацио» — 1:1 (1:1)

Голы: Иммобиле, 25 (0:1). Скьяттарелла, 45 (1:1).

«Беневенто»: Монтипо, Туя (Фулон, 46), Глик, Барба, Летиция, Хетемай (Дабо, 81), Ионицэ, Скьяттарелла, Капрари (Ди Серио, 81), Инсинье (Импрота, 61), Лападула (Яго Фальке, 71).

«Лацио»: Рейна, Раду (Катальди, 80), Худт, Луис Фелипе (Габаррон, 59), Луис Альберто (Перейра, 80), Марушич, Милинкович-Савич, Эскаланте (Кайседо, 80), Лаццари, Иммобиле, Корреа.

Предупреждения: Туя, 22. Лападула, 30. Луис Фелипе, 54. Габаррон, 90+3.

Удаление: Скьяттарелла, 90+2.

Судья: Пайретто.

15 декабря. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».