Бонуччи пообещал помочь де Лигту освоиться в «Ювентусе»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи после матча с «Интером» (2:1) пообещал помочь освоиться в команде более молодым партнерам. Его коллега по центру обороны Маттейс де Лигт в этой игре заработал пенальти в свои ворота.

— Знаю, что потеря Джорджо Кьеллини очень серьезна для нас как на поле, так и за его пределами, — цитирует Бонуччи Sky Sport Italia. — Мне нужно давать команде больше, чем я делал в прошлом сезоне, который был необычным для меня. Сейчас я чувствую, что люди в меня верят. Я самый возрастной защитник в команде, и моя обязанность — помогать менее опытным партнерам. Некоторые детали нам нужно усовершенствовать, и нам нужно быть еще более целеустремленными и сосредоточенными, чтобы сделать шаг вперед.

«Ювентус» набрал 19 очков и вышел на первое место. У «Интера» 18 очков и вторая позиция.

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