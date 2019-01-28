09:13 | Футбол — Италия

Бонуччи покинул "Стадио Олимпико" на костылях

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Защитник "Ювентуса"  Леонардо Бонуччи получил травму в матче 21-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (2:1). В первом тайме его заменил Джорджо Кьеллини.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, после игры футболист покинул стадион на костылях. У него повреждение лодыжки. О сроках его восстановления пока не сообщается.

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Лацио - Ювентус

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy

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