Бонуччи хотел бы сыграть в одной команде с Ибрагимовичем

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи выразил желание поиграть в одной команде со Златаном Ибрагимовичем. 38-летний швед на данный момент защищает цвета «Милана».

— Великие игроки делают вам больно, когда вы теряете концентрацию. Я это ощутил на тренировках с Роналду, Дибала, Игуаином, Дугласом Костой. Как только вы не сосредоточены на 100 процентов, они уничтожают вас, — цитирует Football Italia Бонуччи. — Я бы хотел поиграть с Ибрагимовичем. Он настоящий лидер, у него сильный характер. Было бы здорово встретиться с ним на тренировке.

Он может выглядеть казаться жестким, но он хороший человек. Футболисты, у которых есть характер, которые всегда нацелены на победу, дают вам хороший стимул. Это то, что я всегда ищу — стимул прогрессировать.