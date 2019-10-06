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Бонавентура считает, что «Милан» должен играть лучше

6 октября 2019, 00:37
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Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура прокомментировал победу над «Дженоа» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Италии. В игре было зафиксировано четыре удаления.

— Это важная победа, потому что в нескольких предыдущих матчах мы не добивались нужных результатов, — цитирует полузащитника Football Italia. —  Нам нужны были очки. Опытные футболисты должны во всеуслышание высказывать свое мнение, каждый в клубе должен взять на себя ответственность.

Тем не менее мы можем и должны играть лучше. Естественно, что давление не оказывается на команду, но нам следует проявить себя лучшим образом.

Победа даст нам больше уверенности в себе, и мы продолжим работать на тренировках, чтобы стать лучше.

Четыре удаления, травма Кришито, незабитый пенальти. «Милан» обыграл «Дженоа» в безумном матче

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