«Болонья» и «Фиорентина» поборются за Калинича
3 февраля 2020, 15:54
Нападающий «Ромы» Никола Калинич, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», может остаться в серии А. На 31-летнего хорвата претендуют «Болонья» и «Фиорентина», которые готовы летом заплатить за игрока порядка 10 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.
Ранее появлялась информация, что на хорватского форварда претендует «Ньюкасл». В текущем сезоне на счету Калинича 6 матчей в рамках чемпионата Италии.
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