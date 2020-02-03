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«Болонья» и «Фиорентина» поборются за Калинича

3 февраля 2020, 15:54
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Нападающий «Ромы» Никола Калинич, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», может остаться в серии А. На 31-летнего хорвата претендуют «Болонья» и «Фиорентина», которые готовы летом заплатить за игрока порядка 10 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее появлялась информация, что на хорватского форварда претендует «Ньюкасл». В текущем сезоне на счету Калинича 6 матчей в рамках чемпионата Италии.

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