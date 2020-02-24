«Болонья» хочет продлить контракт с Паласио

«Болонья» хочет продлить контракт с нападающим Родриго Паласио. 38-летний аргентинец пока не собирается завершать карьеру и готов остаться в клубе, сообщает в Twitter итальянский журналист Никола Скира.

Нынешний контракт Паласио с «Болоньей» истекает предстоящим летом. В этом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах и забил 7 голов и при 3 предачах.

За «Болонью» Паласио выступает с 2017 года. До этого он играл в «Банфилде», «Бока Хуниорс», «Интере» и «Дженоа».