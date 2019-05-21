Болельщики "Интера" требуют отставки Спаллетти

Фанаты "Интера" требуют от руководства клуба отправить в отставку главного тренера Лучано Спаллетти.

После матча 37-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:4), болельщики "нерадзурри", недовольные работой 60-летнего специалиста, запустили в социальных сетях хэштег #SpallettiOut​.

– Мы боремся за Лигу чемпионов​, но игроки выходят на поле без малейшего желания, без гордости, без достоинства. Позор, – цитирует одного из болельщиков миланского клуба La Gazzetta dello Sport.

Спаллетти возглавляет "Интер" с лета 2017 года. В текущем сезоне "черно-синие" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.