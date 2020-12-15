Болельщики «Фиорентины» вывесили плакат перед базой клуба с критикой команды
15 декабря 2020, 07:40
Болельщики «Фиорентины» развернули плакат перед тренировочной базой клуба с критикой команды.
На плакате написано: «Наша любовь к цветам клуба безгранична, но наше терпение — нет».
«Фиорентина» занимает 17-е место в серии А, находясь в трех очках от зоны вылета. Под руководством Чезаре Пранделли «фиалки» провели 11 матчей, в которых смогли добиться лишь двух побед.
FOTO FN — Lo striscione degli 1926: «L'amore per la maglia ? infinito, la pazienza no. Svegliatevi tutti!»#Fiorentina https://t.co/nWTEWAmkNA— Fiorentinanews.com (@Fiorentinanews) December 14, 2020
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