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Боккетти не выходит на поле с 1 сентября

25 октября 2019, 16:58
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Защитник «Вероны» Сальваторе Боккетти не играет уже в шести матчах подряд. В последний раз 32-летний игрок выходил на поле 1 сентября 2019 года в матче чемпионата Италии с «Лечче» (1:0). Тогда Боккетти вышел на замену за 13 минут до конца встречи.

В среду пресс-служба «Вероны» сообщила, что у Боккетти мышечное повреждение, сроки его восстановления пока неизвестны.

Без экс-защитника «Спартака» веронцы одержали 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

В текущем сезоне Боккетти сыграл в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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