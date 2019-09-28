Руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан хочет уволить тренера Марко Джампаоло, сообщает Corriere dello Sport. Хорват недоволен результатами команды в этом сезоне.

Однако против увольнения Джампаоло выступает технический директор «Милана» Паоло Мальдини, который и привел этого тренера в клуб. По его мнению, экс-наставник «Сампдории» — тот человек, который со временем вернет «Милан» в первую тройку чемпионата Италии.

Под руководством Джампаоло команда набрала только 6 очков в пяти стартовых турах. На пост главного тренера «Милана» претендуют Лучано Спаллетти, Клаудио Раньери и Дженнаро Гаттузо.