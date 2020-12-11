Боатенг считает, что Месси должен перейти в «Наполи» ради Марадоны
Полузащитник «Монцы» Кевин-Принс Боатенг высказался о возможном переходе капитана «Барселоны» Лионеля Месси в «Наполи».
Футболист считает, что форвард должен подписать контракт с неаполитанским клубом, чтобы отдать дань уважения Диего Марадоне, который скончался на 60-м году жизни 25 ноября.
— Контракт Месси с «Барселоной» скоро истечет, — цитирует ESPN Боатенга. — Было бы идеально, если бы он позвонил «Наполи» со словами: «Я приду». Переход Месси в «Наполи» был бы похож на кино. Ему приходилось бы летать на тренировки на вертолете, иначе его съели бы заживо от счастья. Я бы хотел быть на месте Месси. Я бы хотел быть Месси. На его месте я бы позвонил президенту «Наполи».
Марадона играл в «Наполи» с 1984-го по 1991 год. В составе команды он дважды выигрывал чемпионат Италии и завоевал Кубок УЕФА.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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