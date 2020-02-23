Беспроигрышная серия «Лацио» в чемпионате Италии достигла 20 матчей

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Лацио» в гостях обыграл «Дженоа» со счетом 3:2. Римляне снова приблизились в турнирной таблице серии А к лидирующему «Ювентусу» на расстояние одного очка. Беспроигрышная серия «Лацио» в чемпионате достигла 20 матчей.

Чемпионат Италии. Серия А

25-й тур

«Дженоа» — «Лацио» — 2:3 (0:1)

Голы: Марушич, 2 (0:1). Иммобиле, 51 (0:2). Кассата, 57 (1:2). Катальди, 71 (1:3). Кришито, 90 — с пенальти (2:3).

«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Анкерсен (Пандев, 58), Сумаоро, Бираски, Бехрами, Шене, Кассата, Санабрия (Дестро, 74), Фавилли (Яго Фальке, 58).

«Лацио»: Стракоша, Раду, Габаррон, Вавро, Лукас (Катальди, 54), Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Кайседо (Корреа, 54), Иммобиле, Хони (Лаццари, 62).

Предупреждения: Лукас, 20. Мазиелло, 28. Сумаоро, 69. Стракоша, 75.

Судья: Мареска (Италия).

23 февраля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».