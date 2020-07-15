Бернардески не поможет «Ювентусу» в матче с «Лацио» из-за дисквалификации
15 июля 2020, 23:59
Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески не сыграет в матче 34-го тура серии А против «Лацио» из-за перебора желтых карточек.
Футболист получил предупреждение в матче 33-го тура против «Сассуоло». По ходу второго тайма «Юве» уступает 2:3.
26-летний футболист в текущем сезоне провел 33 матча за «Юве». В его активе один мяч и две результативные передачи.
Матч «Ювентус» — «Лацио» состоится 20 июля. Начало в 22.45 по московскому времени.
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