«Милан» на выезде в меньшинстве переиграл «Беневенто»

«Милан» на выезде переиграл «Беневенто» в матче 15-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0. Отметим, что миланцы играли с середины первого тайма в меньшинстве после удаления полузащитника Сандро Тонали.

«Россонери» набрали 37 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А

15-й тур

«Беневенто» — «Милан» — 0:2 (0:1)

Голы: Кессье, 15 — с пенальти (0:1). Леан, 49 (0:2).

Нереализованный пенальти: Капрари, 61 (мимо)

«Беневенто»: Монтипо, Туя (Фулон, 62), Глик, Барба, Летиция (Импрота, 39), Хетемай (Мончини, 46), Ионицэ, Скьяттарелла, Капрари (Сау, 82), Инсинье (Ди Серио, 82), Лападула.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер (Конти, 81), Романьоли, Калабрия (Калюлю, 81), Далот, Хакан Чалханоглу, Кессье, Диас (Крунич, 36), Тонали, Ребич (Самуэль Кастильехо, 71), Леан.

Предупреждения: Скьяттарелла, 32. Хакан Чалханоглу, 41. Далот, 78. Леан, 80.

Удаление: Тонали, 33.

Судья: Паскуа (Италия).

3 января. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».