Бен Арфа может стать игроком «Пармы»
25 октября 2019, 20:05
Полузащитник Атем Бен Арфа может продолжить карьеру в «Парме». 32-летний француз находится в статусе свободного агента и может перейти в итальянский клуб бесплатно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В прошлом сезоне Бен Арфа провел 37 матчей и забил 9 голов в составе «Ренна» во всех турнирах.
Ранее хавбек провел переговоры с «Севильей» и «Бетисом», но клубы отказались от его услуг.
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