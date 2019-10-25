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Бен Арфа может стать игроком «Пармы»

25 октября 2019, 20:05
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Полузащитник Атем Бен Арфа может продолжить карьеру в «Парме». 32-летний француз находится в статусе свободного агента и может перейти в итальянский клуб бесплатно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне Бен Арфа провел 37 матчей и забил 9 голов в составе «Ренна» во всех турнирах.

Ранее хавбек провел переговоры с «Севильей» и «Бетисом», но клубы отказались от его услуг.

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