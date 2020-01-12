Бегович прибыл для прохождения медосмотра для «Милана»

Голкипер «Борнмута» Асмир Бегович должен продолжить карьеру в «Милане». 32-летний босниец прибыл для прохождения медосмотра перед переходом в итальянский клуб, сообщает в Twitter журналист Маттео Моретто.

Бегович провел большую часть карьеры в Англии, где в 2005 году подписал первый профессиональный контракт с «Портсмутом». В 2010-м он перешел в «Сток Сити». Спустя пять лет вратаря подписал «Челси», откуда он в 2017 году перебрался в «Борнмут». С сентября прошлого года Бегович играл в азербайджанском «Карабахе» на правах аренды.