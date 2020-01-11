Бегович может перейти в «Милан»

Голкипер «Борнмута» Асмир Бегович может продолжить карьеру в «Милане». 32-летний босниец является основным претендентом на роль второго номера итальянской команды, если Пепе Рейна все же уйдет в «Астон Виллу», сообщает в Twitter журналист The Guardian Фабрицио Романо.

Бегович первую половину сезон провел на правах аренды в «Карабахе». 37-летний Рейна в нынешнем сезоне сыграл всего в 1 матче, так как основным вратарем «Милана» является Джанлуиджи Доннарумма.