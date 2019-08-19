Балотелли рассказал о цели, которую поставил перед собой после перехода в «Брешиа»

Новичок «Брешиа» нападающий Марио Балотелли заявил, что рассчитывает вернуться в сборную Италии.

— Моя цель — поехать на Евро-2020 в составе сборной Италии, — цитирует итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио Балотелли на своем официальном сайте. — Роберто Манчини поздравлял меня с днем рождения, пожелал всего наилучшего. Когда появился вариант с «Брешиа, я уже ни о чем другом не думал. Этой команде я способен дать гораздо больше, чем другим. Это мой город.

Контракт итальянца с «Брешиа» будет действовать до 30 июня 2022 года.

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