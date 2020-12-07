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Балотелли проходит медобследование перед переходом в «Монцу»

7 декабря 2020, 17:54
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Нападающий Марио Балотелли близок к подписанию контракта с «Монцей». 30-летний итальянец прибыл на прохождение медосбледования, сообщает Football Italia.

В настоящее время Балотелли является свободным агентом. Последним клубом в карьере форварда была «Брешиа», которую он покинул прошлым летом.

Также Марио выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу» и «Марсель». На счету нападающего также 36 матчей в сборной Италии.

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