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Балотелли отказал «Брешии» в расторжении контракта

05:12
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«Брешиа» направила нападающему Марио Балотелли документ, извещающий о том, что с ним расторгнут контракт, сообщает Sky Sport Italia. Причина этого решения — отказ форварда от прохождения физических тестов после длительного перерыва.

Нападающий заявил, что не появлялся на тренировках из-за болезни и выслал справку о своей недееспособности. Он отказался расторгать контракт. Его соглашение рассчитано до 30 июня текущего года.

«Брешиа» подписала Балотелли на правах свободного агента летом прошлого года, заключив с ним договор до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах серии А, забил 5 голов.

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