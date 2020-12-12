Баджо признался, что хотел быть похожим на Росси

Экс-нападающий сборной Италии Роберто Баджо выразил соболезнования по поводу смерти чемпиона мира 1982 года Паоло Росси. Итальянец ушел из жизна в ночь со среды на четверг.

?«Почти всегда его нужно было называть по имени и фамилии: он не был Росси, он был и всегда будет ПАОЛО РОССИ. Теплые воспоминания о том, когда мне было 10 лет, всплывают в голове.

Я помню своего любимого отца Фиориндо, который скончался всего несколько месяцев назад. Мы с ним ездили на «Ромео Менти», чтобы посмотреть на великого Паоло Росси. Я думал, что когда-нибудь тоже буду играть на этом стадионе в этой красивой футболке с большой буквой R на груди. Подражая Паоло Росси, я мог понять, чего ему удалось добиться. Выиграть чемпионат мира в финале против Бразилии.

Прекрасная поездка в Китай недавно снова свела нас вместе. Мы много говорили о том, как много мы пережили и сколько нам нужно сделать для лучшего будущего. Особенно в футболе. Паоло воплотил в жизнь мечту миллионов итальянцев. Уход Паоло оставил пустоту в сердце жены и троих детей, с которыми сейчас все мои мысли.

Прощай, Паоло, интересно, будешь ли ты носить футбольные бутсы, когда будешь в небе. Я надеюсь на это, надеюсь, что твоя улыбка тоже появится. Мы будем помнить об этом здесь надолго", — написал Баджо в душераздирающем письме, опубликованном La Gazzetta dello Sport.