«Аталанта» забила 7 голов «Лечче»

«Аталанта» разгромила «Лечче» в выездном матче 26-го тура серии A — 7:2. Хет-трик оформил Дуван Сапата, а седьмой мяч провел игрок сборной Украины Руслан Малиновский. В предыдущей игре «Лечче» также крупно проиграл — 0:4 с «Ромой». Таким образом, команда пропустила 11 голов в двух играх.

В таблице чемпионата Италии «Аталанта» занимает четвертое место.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

«Лечче» — «Аталанта» — 2:7 (2:2)

Голы: Донати, 17 — в свои ворота (0:1). Сапата, 22 (0:2). Сапонара, 29 (1:2). Донати, 39 (2:2). Иличич, 47 (2:3). Сапата, 54 (2:4). Сапата, 62 (2:5). Муриэль, 87 (2:6). Малиновский, 90+1 (2:7).

«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Донати, Кальдерони, Лучони, Манкосу (Шахов, 63), Сапонара, Маер (Тахцидис, 63), Дейола, Барак, Лападула.

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Кальдара, Гозенс, де Рон, Пашалич, Фройлер, Гомес (Малиновский, 69), Иличич (Муриэль, 73), Сапата (Тамез, 85).

Предупреждения: Хатебур, 45+1. Паломино, 57. Лучони, 66. Сапонара, 70.

Судья: Масса.

1 марта. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».