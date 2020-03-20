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«Аталанта» выкупит права на Кальдару

20 марта 2020, 08:58
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«Аталанта» активирует опцию выкупа центрального защитника «Милана» Маттиа Кальдары. Сумма сделки составит 15 миллионов евро. Все бумаги будут оформлены после того, как клуб квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

25-летний Кальдара является воспитанником «Аталанты». В Бергамо футболист вернулся в январе нынешнего года, перебравшись из «Милана» на правах аренды до июня 2021 года.

В нынешнем сезоне он принял участие в 5 матчах.

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