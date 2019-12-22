«Аталанта» разгромила «Милан», «россонери» пропустили пять мячей. Пашалич забил

«Аталанта» дома одержала победу над «Миланом» (5:0) в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Бергамо.

В составе хозяев по разу отличились форвард Алехандро Гомес, бывший хавбек «Спартака» Марио Пашалич, нападающий Луис Муриэль и дубль на счету Йосипа Иличича.

«Аталанта» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице серии А. «Милан» — 10-я строчка и 21 балл.

Чемпионат Италии. Серия А

17-й тур

«Аталанта» — «Милан» — 5:0 (1:0)

Голы: Гомес, 10 (1:0). Пашалич, 61 (2:0). Иличич, 63 (3:0). Иличич, 72 (4:0). Муриэль, 83 (5:0).

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Толой, Джимсити, Гозенс (Хатебур, 89), Кастань, де Рон, Малиновский, Пашалич, Гомес (Фройлер, 88), Иличич (Муриэль, 80).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес (Калабрия, 46), Романьоли, Конти, Бонавентура (Пентек, 64), Беннасер, Кессье, Сусо, Хакан Чалханоглу, Леан.

Предупреждения: Музаккьо, 37. Сусо, 44. Кастань, 46. де Рон, 56. Романьоли, 71. Кессье, 77.

Судья: Ла Пенна (Италия).

22 декабря. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».