"Аталанта" отдала в аренду 76 футболистов. Это в полтора раза больше, чем у второго места в Европе

Портал Squawka опубликовал десятку команд из пяти ведущих европейских чемпионатов с наибольшим количеством сданных в аренду игроков.

Первое место с огромным отрывом занимает "Аталанта". У итальянской команды в арендах находятся в общей сложности 76 футболистов.

Занимающий второе место "Ювентус" отстает почти в полтора раза - туринцы отдали в различные аренды 47 игроков.

Тройку лидеров замыкают "Челси" и "Дженоа", отдавшие в аренду 41 футболиста каждый.

Примечательно, что "Челси" - единственный представитель неитальянского чемпионата, входящий в десятку по количеству сданных в аренду игроков. Помимо четверки лидеров, в топ-10 вошли: "Фиорентина" (34 аренды), "Кьево", "Эмполи", "Парма", "Сампдория" и "Сассуоло" (все - по 31).

В ближайшее время ФИФА планирует ограничить количество возможных аренд до 8. В этом случае "Аталанте" придется расстаться с правами на 68 футболистов.