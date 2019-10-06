«Аталанта» обыграла «Лечче», «Рома» сыграла вничью с «Кальяри»

«Аталанта» победила «Лечче» в матче 7-го тура чемпионата Италии (3:1). Клуб из Бергамо поднялся на 2-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Желто-красные с 6 баллами располагаются 16-й строчке.

В других матчах серии А «Рома» сыграла вничью с «Кальяри» (1:1), также очки поделили «Болонья» и «Лацио» (2:2).

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

«Аталанта» — «Лечче» — 3:1 (2:0)

Голы: Сапата, 35 (1:0). Гомес, 40 (2:0). Гозенс, 56 (3:0). Лучони, 86 (3:1).

«Аталанта»: Голлини, Кьер (Толой, 69), Паломино, Джимсити, Гозенс, Кастань, де Рон, Фройлер, Гомес, Иличич (Малиновский, 74), Сапата (Муриэль, 59).

«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Кальдерони, Рисполи, Лучони, Манкосу, Имбула (Вера, 86), Маер, Петриччоне (Фариас, 55), Фалько, Ла Мантия (Бабакар, 60).

Предупреждения: Лучони, 62. Кьер, 63. де Рон, 73. Маер, 84. Рисполи, 89.

Судья: Ди Белло.

6 октября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

«Болонья» — «Лацио» — 2:2 (2:2)

Голы: Крейчи, 21 (1:0). Иммобиле, 23 (1:1). Паласио, 31 (2:1). Иммобиле, 39 (2:2).

Нереализованный пенальти: Корреа, 88 (вратарь)

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Бани, Томиясу, Медель, Поли, Сванберг (Схаутен, 72), Паласио, Крейчи, Сансоне (Сантандер, 86), Орсолини (Сков Ольсен, 82).

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе (Баштуш, 61), Лукас, Лулич (Хони, 81), Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Иммобиле (Пароло, 61), Корреа.

Предупреждения: Луис Фелипе, 20. Крейчи, 27. Лукас, 51. Данилу Ларанжейра, 63. Сансоне, 63. Бани, 75. Лулич, 79. Паласио, 89.

Удаления: Лукас, 59. Медель, 70.

Судья: Орсато.

6 октября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

«Рома» — «Кальяри» — 1:1 (1:1)

Голы: Жоау Педру, 26 — с пенальти (0:1). Чеппителли, 31 — в свои ворота (1:1).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Спинаццола (Сантон, 80), Манчини, Кристанте, Верету, Диавара (Антонуччи, 30. Калинич, 74), Дзаньоло, Джеко, Клайверт.

«Кальяри»: Ольсен, Каччаторе, Пизакане, Чеппителли, Пеллегрини (Маттьелло, 81), Чигарини, Наингголан (Ионицэ, 75), Жоау Педру, Рог, Нандес, Симеоне (Кастро, 59).

Предупреждения: Чеппителли, 11. Чигарини, 16. Симеоне, 33. Коларов, 44. Пеллегрини, 80.

Судья: Масса.

6 октября. Рим. Стадион «Олимпийский стадион».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты