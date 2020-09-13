Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Аталанта» может продать одного из конкурентов Миранчука в «Дженоа»

13 сентября 2020, 17:32

Полузащитник Филиппо Мелегони может перейти из «Аталанты» в «Дженоа», сообщает журналист Джанлука ди Марцио. Ожидается, что сегодня Мелегони прибудет в Геную, где пройдет медобследование и подпишет полноценный контракт.

21-летний Мелегони действует на позиции центрального полузащитника. Прошлый сезон он отыграл в клубе серии B «Пескара» на правах аренды.

Этим летом в «Аталанту» из «Локомотива» перешел российский хавбек Алексей Миранчук.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир