«Интер» против «Аталанты» Алексея Миранчука: трансляция матча — в 17.00
8 ноября 2020, 15:30
В воскресенье, 8 ноября, состоится матч 7-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» примет на своем поле «Интер». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
В составе хозяев выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который перешел в клуб из «Локомотива». За За «Аталанту» 25-летний футболист провел один матч в Лиге чемпионов, вышел на замену на 10 минут и забил гол.
Следить за матчем «Аталанта» — «Интер» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Интер»