В воскресенье, 8 ноября, состоится матч 7-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» примет на своем поле «Интер». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

В составе хозяев выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который перешел в клуб из «Локомотива». За За «Аталанту» 25-летний футболист провел один матч в Лиге чемпионов, вышел на замену на 10 минут и забил гол.

Следить за матчем «Аталанта» — «Интер» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Интер»